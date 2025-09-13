4 خدمات نوعية تعزز جودة حياة كبار المواطنين

تحرص دولة الإمارات على تقديم خدمات وبرامج نوعية تُعزز جودة حياة كبار المواطنين، وتسهم في تمكينهم من البقاء أكثر نشاطاً وفاعلية ضمن نسيجهم الأسري والمجتمعي، بما يحقق لهم الرفاهية ويعزز مشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمع، وترجمت مؤسسة التنمية الأسرية هذه الرؤية في عشرات البرامج والمبادرات، والمشاريع.

ورصد إحصاء أجرته «الإمارات اليوم» خمس خدمات نوعية أطقتها المؤسسة تسهم في توفير الرعاية المُثلى لكبار المواطنين، وتعزيز التماسك الأسري.

وأكدت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي، أن رعاية كبار المواطنين تُعد أولوية استراتيجية للمؤسسة التي تواصل جهودها لتحسين جودة حياتهم ودعم استقرارهم الاجتماعي والنفسي.

وأطلقت المؤسسة، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل، خدمة اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة، ضمن مبادرة «بركتنا»، بهدف تمكين مقدم الرعاية الرئيس لوالديه أو أحدهما من التقدُّم للحصول على تصريح اعتماد وحدات سكنية لإقامة والديه في مسكنه، ما يسهم في تعزيز سعادة كبار المواطنين ورفاهيتهم، ويعزز الترابط الأسري ويوفّر بيئة سكنية ملائمة تراعي احتياجات كبار المواطنين، وتحقق أعلى درجات الأمان والراحة لهم.

كما تقدم المؤسسة بالتعاون مع «بيورهيلث» خدمة «الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين»، التي تتيح للقائمين على رعاية والديهم من الأبناء الحصول على رعاية صحية واجتماعية آمنة تُسهم في تعزيز مستوى رفاهيتهم وتضمن استقرارهم النفسي والاجتماعي، حيث تُمكِّن الخدمة مقدم الرعاية لوالديه من الحصول على رعاية بديلة لأحد والديه أو كليهما من كبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم، لمرة واحدة أسبوعياً ولمدة ثماني ساعات في اليوم الواحد، بمجموع 48 يوماً في السنة، بهدف تخفيف الأعباء الحياتية على مقدمي الرعاية وتمكينهم من تحقيق التوازن في حياتهم الشخصية والاجتماعية.

ووفرت المؤسسة بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري خدمة بيع وشراء المنح السكنية بهدف التقارب بين الوالدين ومقدم الرعاية الرئيس من الأبناء، سعياً إلى تقوية الروابط الأسرية والتلاحم المجتمعي من خلال توفير حلول سكنية مرنة تلبي احتياجاتهم بيُسر، حيث تم تبسيط الإجراءات وتوفير رحلة متكاملة تبدأ من استقبال الطلبات، مروراً بالتدقيق والتنسيق مع الجهات المعنية، وانتهاءً بإتمام المعاملة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية.

وأتاحت المؤسسة بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي خدمة «العمل المرن» التي تُتيح للموظفين من مقدّمي الرعاية لوالديهم من كبار المواطنين الاستفادة من أنظمة العمل المرنة، ما يمكن الأبناء من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، ويضمن توفير الرعاية المُثلى لكبار المواطنين، ويعزز التماسك الأسري، ويرفع جودة حياتهم ضمن بيئات عمل مرنة ومحفزة.

المنزل الآمن

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، دليل المنزل الآمن لكبار المواطنين، في إطار سعيها لتوفير بيئة صحية وآمنة لهذه الفئة المهمة من المجتمع. ويتضمَّن الدليل إرشادات عن كيفية تعديل البيئة المنزلية لتناسب احتياجاتهم الصحية والوظيفية، مع التركيز على الوقاية من الحوادث المنزلية والإصابات.

