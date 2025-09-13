كيف يمكن تعزيز وعي الآباء والأمهات بتبسيط شروط الزواج وعدم المغالاة في طلب المهر والذهب واشتراطات العرس وإقناعهم بتباين مدخولات الشباب؟

كانت ومازالت مسألة المغالاة في تكاليف الزواج هاجس الأفراد والجماعات على مختلف الطبقات في المجتمع العربي على وجه العموم، وفي المجتمع الخليجي على وجه الخصوص، حيت يتبين لكل باحث أن مسألة الزواج أصبحت محاطة بالتعقيدات وكثرة الطلبات.

ولا يخفى على المتتبع أن أمر المغالاة في الذهب والمهور قد جر وبالاً وخيماً على مجتمعاتنا الإسلامية، وجعل الفتاة تظهر كأنها سلعة، تقدم لمن يدفع ثمناً أكبر فيها، وأضعف عاملاً مهماً من عوامل السعادة والاستقرار، وهو النظر إلى صفات الخاطب، هل هو كفء لهذه الفتاة أم غير كفء؟

فالتفاخر الكاذب باسم العادات والتقاليد والبعد عن الشريعة السمحة يؤدي إلى أن يفتتح الشاب حياته الزوجية بالديون، والتي تعد إحدى كبرى المشكلات الزوجية التي تؤدي إلى عدم استقرار الأسر والطلاق، لذا على كل شاب قبل الزواج أن يعمل ميزانية لزواجه ويعاهد نفسه على ألا يتخطاها مهما حدث، ويملي ذلك على شريكة حياته، ولو فعل لكان خيراً له ولأسرته من بعد.

أصبحت الثقافة الأسرية مطلباً ملحاً في حياتنا بعد أن تداخلت الثقافات بسبب ثورة الإنترنت وما تلاها من عصر الذكاء الاصطناعي، ونحمد الله كثيراً لأن مؤسساتنا تنشر الثقافة الأسرية لترسيخ استقرارها.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية