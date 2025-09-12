مكتوم بن محمد ينعى حسين خانصاحب

نعى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب، الذي توفي اليوم.

وقال سموه في تدوينة على منصة "اكس" : "فقدت الإمارات حسين خانصاحب أحد رجالها المخلصين ومن أهم روّاد الأعمال والمحسنين في الدولة، كرّس حياته للعمل الخيري والإنساني، تاركاً إرثاً خالداً من الخير والعطاء".

وختم سموه بالقول: "ندعو الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".