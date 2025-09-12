قرقاش: برحيل حسين خانصاحب يغيب جيل مبارك من الرواد أثروا مجتمعنا بطموحهم وعملهم

قدم الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، التعازي في رجل الأعمال، وصاحب الأيادي البيضاء في العمل الإنساني والخيري، حسين عبدالرحمن خانصاحب.

وقال قرقاش في تغريدة على منصة "اكس":"خالص العزاء والمواساة إلى أسرة المرحوم، الرجل الفاضل والمحسن الكبير، حسين عبدالرحمن خانصاحب، زميل دراسة والدي في كراتشي بالثلاثينات. لعب دورًا مهمًا في نهضة الإمارات عبر شركاته، وبرحيله يغيب جيل مبارك من الرواد الذين أثروا مجتمعنا بطموحهم وعملهم".