وفاة رجل الأعمال حسين خانصاحب

توفي، اليوم، رجل الأعمال حسين عبدالرحمن خانصاحب، الذي يعد أحد رواد الأعمال الذين أسهموا في تطوير البنية التحتية في الدولة، وكانت له جهود بارزة في مجال العمل الخيري والإنساني.

وستقام صلاة الجنازة غداً السبت، بعد صلاة الظهر مباشرة في مسجد الشهداء بجوار مقبرة القصيص في دبي.

وسيقام العزاء في منزل الراحل خلف العربي سنتر بالمزهر رقم 1 بدبي للرجال اعتباراً من يوم السبت الفترة المسائية، من بعد صلاة العصر مباشرة حتى صلاة العشاء، ويومي الأحد والاثنين، الفترة الصباحية من الساعة 10.00 صباحاً حتى صلاة الظهر، والفترة المسائية، من بعد صلاة العصر مباشرة حتى صلاة العشاء.