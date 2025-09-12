بعثة الإمارات في لندن تهيب بمواطني الدولة المتواجدين في المملكة المتحدة ضرورة توخي الحيطة والحذر

أهابت بعثة دولة الإمارات في لندن مواطني الدولة المتواجدين في المملكة المتحدة ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرًا للأوضاع التي ستشهدها مدينة لندن يوم السبت 13 سبتمبر 2025 والمتعلقة بالتجمعات والمسيرات في وسط المدينة.

كما أكدت البعثة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.