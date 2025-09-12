خصم المخالفات المرورية في أبوظبي عبر تطبيق "تم" فقط

أعلنت منصة خدمات أبوظبي الحكومية (تم) ، أنه بالتعاون مع شرطة أبوظبي، يمكن للأفراد الاستفادة من تخفيض حصري على قيمة مخالفاتهم المرورية في إمارة أبوظبي عند قيامهم بالسداد عبر تطبيق "تم".

ودعت إلى المبادرة بسداد هذه المخالفات والاستفادة من التخفيض الحصري 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة ، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة ميلادية من تحرير المخالفة المرورية.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن خصومات المخالفات المرورية لشرطة أبوظبي ستظهر عبر تطبيق "تم" فقط، ولن تظهر في التطبيقات الأخرى مثل تطبيقات البنوك او الأنصاري او تطبيق وزارة الداخلية.