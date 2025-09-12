خالد بن محمد بن زايد يُعزي في وفاة سعيد عامر النيادي

قدَّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى حميد سعيد النيادي في وفاة والده سعيد عامر النيادي، كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد: عبدالله ومحمد وراشد وعامر.

وأعرب سموه، خلال حضور العزاء بمجلس أم غافة في منطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر العزاء الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، ورئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، محمد علي الشرفاء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش.