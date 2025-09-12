منصور بن زايد ورئيس وزراء السنغال يبحثان التعاون

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، رئيس وزراء جمهورية السنغال، عثمان سونكو.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.