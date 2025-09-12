تفاهم بين «محمد بن راشد للفضاء» وهيئتين كولومبيتين

وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة الإقليمية المستقلة في كونديناماركا، والوكالة الكولومبية للفضاء، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا.

وقّع المذكرة خلال زيارة رسمية قام بها وفد المركز إلى كولومبيا، بحضور سفير الدولة لدى كولومبيا، محمد عبدالله بن خاطر الشامسي، كل من المدير العام للمركز، المهندس سالم حميد المري، والمدير العام للهيئة الإقليمية المستقلة في كونديناماركا، الدكتور ألفريد إغناسيو باليستيروس، والمؤسِّس والمدير التنفيذي للوكالة الكولومبية للفضاء، الدكتورة بيلار زامورا.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار شامل للتعاون يشمل دعم البحوث العلمية والابتكار المشترك، وتبادل المعارف والخبرات في علوم الفضاء، وتعزيز آليات تبادل البيانات الفضائية بين البلدين، وتسعى إلى تطوير القدرات البشرية وبناء الكفاءات الوطنية في البلدين من خلال تنفيذ مشاريع علمية وتقنية مشتركة، تسهم في دعم جهود استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزّز مساهمتهما في القطاع الفضائي العالمي.

يأتي توقيع المذكرة في إطار استراتيجية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها دولة رائدة في قطاع الفضاء عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي.