مستشار أكاديمي: الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل منظومة التعليم

أكّد المستشار الأكاديمي في المكتب التنفيذي للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أحد المحركات الرئيسة لتطور العملية التعليمية، داعياً إلى إعادة النظر في أساليب التعليم التقليدية، ودمج التقنيات الحديثة، لتعزيز تفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي.

وقال الشامسي. على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، إن الذكاء الاصطناعي لم يعدّ مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصراً فاعلاً في تشكيل وعي الأجيال وتوجيههم نحو مصادر المعرفة الصحيحة، مؤكداً ضرورة أن يكون المعلمون والأكاديميون على دراية بأحدث الأدوات الرقمية التي تتيح تقديم التعليم بشكل أكثر تفاعلية وجاذبية.

وأضاف أن الطالب اليوم لا يكتفي بالاستماع إلى المعلومات، بل يسعى إلى التفاعل معها وفهمها من خلال محتوى تعليمي مبتكر وجذاب، ومن هذا المنطلق بات من الضروري علينا، كمعلمين ومخططي سياسات تعليمية، أن نعيد تصميم المنظومة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات هذا الجيل، ويعزّز قدرته على استثمار الأدوات الحديثة بشكل إيجابي.