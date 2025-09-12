مؤتمر «الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس» يختتم أعماله

اختتمت، أمس، أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس «التقدم، التحديات، وآفاق المستقبل»، الذي نظمته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، واستضافه المركز الوطني للأرصاد في أبوظبي، بمشاركة خبراء وممثلين عن المؤسسات البحثية ووكالات الأرصاد الوطنية والجهات الصناعية، لتبادل الخبرات ومناقشة فرص بناء نظام بيئي عالمي للذكاء الاصطناعي يخدم المنفعة المشتركة للبشرية.

وأكد المشاركون أن تقاطع الذكاء الاصطناعي مع علم الأرصاد الجوية يشكل تحولًا نوعياً وسريعاً، يمكّن من نشر فوائد التنبؤات الجوية والمناخية والهيدرولوجية بشكل أكثر عدالة وشمولاً، مشددين على أن الذكاء الاصطناعي سيكون ركيزة أساسية في مستقبل التنبؤات العالمية.

ونوه المشاركون إلى ضرورة الاستثمار في البيانات المفتوحة والأدوات الموحدة، وتصميم الخدمات المتمحورة حول الإنسان لضمان أدوات قوية وموثوقة وشفافة وقابلة للتشغيل البيني، تلبي احتياجات جميع المستخدمين، بمن فيهم الفئات المحرومة من أنظمة الإنذار المبكر.

وأشار المؤتمر إلى أن بناء القدرات يتطلب مراعاة جاهزية الدول وإمكاناتها، مع التركيز على برامج التدريب، والبيانات المحلية، وحالات الاستخدام العملية، والتعاون المفتوح، وأوصى بتسريع مشاركة المشاريع التجريبية والتطورات المبتكرة، مع التركيز على التنفيذ الإقليمي، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان الاستدامة طويلة الأمد، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وأكد المؤتمر استمرار الدور الرسمي لخدمات الأرصاد والهيدرولوجية الوطنية في إصدار التحذيرات الرسمية، والحفاظ على ثقة الجمهور المبنية على المصداقية والشفافية، مشدداً على أن الثقة أساس القبول والتعاون، ويجب أن تُبنى على الابتكار المسؤول والتنسيق والمساءلة.

وأبدى المؤتمر اهتماماً بوضع مجموعة مبادئ وقواعد مشتركة لتوجيه التكامل المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجالات الأرصاد والمناخ والهيدرولوجيا والبيئة.