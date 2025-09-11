نحو مستقبل دبي الأخضر.. تاكسي دبي وEVS تتعاونان لدعم التنقل الصديق للبيئة

وقّعت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الذكي والمستدام، اتفاقية استراتيجية مع شركة EVS، المتخصصة في مجال صيانة المركبات الكهربائية، بهدف توفير خدمات الصيانة الشاملة لأسطولها من مركبات الأجرة والليموزين من المركبات الكهربائية.

وتأتي هذه الشراكة، في إطار التزام شركة تاكسي دبي بدعم رؤية الإمارة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، مع ضمان كفاءة تشغيلية عالية لأسطولها المتطور من المركبات الكهربائية. وتعكس هذه الشراكة التزام تاكسي دبي الراسخ بضمان أعلى معايير السلامة للركاب، وتعزيز كفاءة أداء المركبات، وتوفير تجربة تنقّل متكاملة تتسم بالسلاسة والجاهزية. ويأتي هذاالاستثمار في صيانة المركبات الكهربائية المتخصصة انطلاقاً من إيمان الشركة بأن التشغيل الآمن والموثوق هو الأساس في بناء تجربة تنقّل سلسة ومتميزة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة EVS مسؤولية صيانة جزء من أسطول تاكسي دبي المكون من 440 مركبة كهربائية (مركبات أجرة وليموزين)، وتشمل الخدمات المقدمة فحص البطاريات عالية الجهد، وصيانة المحركات الكهربائية، وأنظمة الإدارة الحرارية، بالإضافة إلى التحديثات البرمجية، وإعادة ضبط نظام نقل الحركة. وتُعد EVS أول مركز متخصص في صيانة المركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات، حيث تجمع بين الخبرات المعتمدة، والأدوات المصممة خصيصاً لهذا الغرض، والتقنيات التشخيصية المتقدمة الموجهة للمركبات الكهربائية.

ووقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للعمليات في شركة تاكسي دبي، عمار البريكي، والمدير التنفيذي لشركة EVS، المتخصصة في صيانة المركبات الكهربائية سعيد الجنيبي، حيث جرى توقيع الاتفاقية في مقر شركة تاكسي دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتدعم هذه الشراكة أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، من خلال ضمان التشغيل المستدام لأسطول مركبات الأجرة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مرونة الأسطول على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكّد المدير التنفيذي للعمليات في شركة تاكسي دبي، عمار البريكي، أن البنية التحتية المتكاملة للصيانة تشكّل ركيزة أساسية في إطالة عمر المركبات وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وأضاف: "تُمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة لضمان الأداء المثالي لأسطول المركبات الكهربائية، بما يدعم هدفنا المتمثل في تقديم حلول نقل عالمية المستوى ومستدامة، والمساهمة في تحقيق طموحات دبي بالوصول إلى الحياد الصفري. ومع تسارع انتقال شركة تاكسي دبي نحو التنقل النظيف، تُعد هذه الاتفاقية نقلة نوعية في رحلتنا نحو الريادة في مستقبل التنقل الحضري الصديق للبيئة في المنطقة".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة EVS لصيانة المركبات الكهربائية، سعيد الجنيبي: "تعكس هذه الشراكة مع شركة تاكسي دبي التزامنا المشترك بدفع عجلة التحول نحو التنقل الكهربائي في دولة الإمارات. وقد طورنا في EVS نموذجاً متكاملاً لخدمة المركبات الكهربائية، يجمع بين الدقة التقنية، وأعلى معايير السلامة، والنهج المستدام. ونحن فخورون بدعم أسطول تاكسي دبي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والمساهمة في رؤية دبي لبناء بنية تحتية للتنقل نظيفة وفعالة وتواكب التحديات المستقبلية".

وتواصل EVS دورها الريادي في تسريع وتيرة تبنّي المركبات الكهربائية وتعزيز الاستدامة في دولة الإمارات، من خلال تقديم خدمات صيانة متخصصة لأبرز العلامات التجارية وتشكل شراكتها مع شركة تاكسي دبي نموذجاً رائداً للتعاون الاستراتيجي، يرتكز على الابتكار والموثوقية والالتزام البيئي.