قرقاش: التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهنا به أزمات كبرى بروح جماعية

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخليجية، تأتي ترسيخاً لمفهوم المصير المشترك، وبقناعة راسخة تجاه تعزيز التنسيق والتعاون.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" إن : "التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهنا به أزمات كبرى بروح جماعية وإدراك مشترك للخطر".

وتابع قائلا: "العدوان الإسرائيلي على قطر الشقيقة يؤكد صعوبة البيئة الإقليمية الراهنة، وتأتي جولة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الخليجية بقناعة راسخة تجاه تعزيز التنسيق والتعاون، وترسيخًا لمفهوم المصير المشترك."