500 فرصة وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل في عجمان

نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، فعالية اليوم المفتوح للتوظيف في البيت المتوحد بعجمان، بمشاركة 16 شركة من القطاع الخاص.

وشهدت الفعالية طرح أكثر من 500 فرصة وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل، وإجراء ما يزيد على 1000 مقابلة وظيفية فورية في مجالات متعددة شملت الهندسة، المالية، التمريض، الموارد البشرية، الإدارة، التعليم، والقانون.

وشاركت في الفعالية كل من: الغرير للاستثمار، المجمع التأميني لخدمات الاتصالات والاستشارات القانونية، الأنصاري للخدمات المالية، تعاونية عجمان، تعاونية الاتحاد، مستشفى أمينة، جامعة عجمان، الطاير للسيارات، مدرسة المدينة الأمريكية، مدرسة الحكمة الخاصة، مجموعة البحر، جلف ماركت قروب (جي ام جي)، كيوليس إم إتش آي، شركة مباني بست، مركز أي كيو سي لخدمات الأعمال، ومجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي).

وأوضحت مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بالدائرة، عنود النعيمي، أن تنظيم اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية يأتي في إطار حرص دائرة الموارد البشرية على تعزيز التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع توظيف المواطنين، واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، عبر فرص عمل تلبي تطلعاتهم وتحقق أهداف التوطين، مشيرة إلى أن الفعالية شكلت منصة لربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل النوعية في القطاع الخاص، مشيدة بتعاون الشركات المشاركة ودورها في دعم جهود التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مساهمة الكوادر المواطنة في سوق العمل.