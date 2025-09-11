3 مخالفات بـ 2400 درهم.. الأكثر تكراراً في محيط المدارس

حذّرت وزارة الداخلية السائقين من عدم التوقف أثناء فتح ذراع «قف» الخاصة بحافلات نقل الطلبة، لافتة إلى تطبيق مخالفة مالية على غير الملتزمين.

كما حذّرت شرطة أبوظبي من ثلاث مخالفات، وصفتها بأنها الأكثر شيوعاً وتكراراً في محيط المدارس، هي الوقوف العشوائي للمركبات، وعدم الوقوف التام عند فتح ذراع «قف» الخاصة بالحافلات، وعبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لعبورهم.

وحسب قانون السير والمرور الاتحادي، تبلغ مخالفة الوقوف في وسط الطريق دون مبرر 1000 درهم وست نقاط مرورية، وعبور المشاة من غير الأماكن المخصصة 400 درهم، وعدم التوقف عند فتح ذراع «قف» 1000 درهم، بإجمالي 2400 درهم.

ودعت وزارة الداخلية السائقين وأولياء الأمور إلى الالتزام بقوانين السير والمرور في محيط المدارس، واتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة في الشوارع المحيطة بالمدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وترك مسافة آمنة، إضافة إلى إعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق.

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن إدارات المرور على مستوى الدولة، سجلت 24 ألفاً و28 مخالفة بحق سائقين بسبب عدم التوقف أثناء مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بمركبات نقل الطلبة (الحافلة).

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة بالدولة، مع بدء العام الدراسي الجاري، حملة «عام دراسي آمن» ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية، والتأكيد على أهمية حماية وانسيابية الحركة المرورية، بما يوفر بيئة آمنة للطلبة منذ اليوم الأول للدراسة.

ونبّه الرائد خالد عبيد الظاهري، من مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، عبر برنامج «أمن وأمان»، الذي تبثه شرطة أبوظبي عبر منصاتها، إلى سلوكيات خاطئة يقوم بها بعض أولياء الأمور، وهي الوقوف العشوائي للمركبات في محيط الطرق المؤدية إلى المدارس، إذ يؤدي ذلك إلى عرقلة حركة السير والمرور، واحتمالية وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وكشف عن أهم المخالفات المرورية الشائعة التي يتم ارتكابها بالقرب من المدارس، وهي الوقوف العشوائي للمركبات، وعدم الوقوف التام عند مشاهدة فتح ذراع «قف» الخاصة بالحافلات، مشيراً إلى أنها تعتبر من أخطر المخالفات التي قد تسبب حوادث مميتة، فضلاً عن مخالفة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لعبورهم.

وأكد أن الهدف من المخالفة المرورية هو ردع السلوكيات الخاطئة للسائقين أو المشاة، داعياً أولياء الأمور والطلبة إلى ضرورة عبور الطريق من الأماكن المخصصة، وعدم العبور بطريقة عشوائي، والتي قد تسبب حوادث مرورية.

وأشار الظاهري إلى أن شرطة أبوظبي استعدت للعام الدراسي الجديد، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن أولويات شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان، وأمن الطرق لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم إلى المدرسة والعودة منها.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التوعية والثقافة المرورية، من خلال عقد ورش لمشغلي الحافلات والنقل العام، وكذا الطلاب وأولياء الأمور، لتأكيد الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي في نشر التوعية والثقافة المرورية.

وحول أهم النقاط الميدانية التي يتم التركيز عليها من قبل الشرطة، أشار الظاهري إلى تعزيز الوجود الأمني من خلال نشر دوريات على أهم المناطق الحيوية وتلك التي يتوقع أن تشهد كثافة مركبات، وذلك للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل مرور المركبات، وأيضاً وجود دوريات ورقباء سير ودوريات دراجات نارية بالقرب من المدارس لتنظيم حركة السير، وتسهيل نزول الطلبة من الحافلات، وكذا إيقاف المركبات في الأماكن المخصصة.

وأكد أن مسؤولية أبنائنا الطلبة هي مسؤولية الجميع، داعياً أولياء أمور الطلبة إلى الالتزام بالسرعات المحددة بجانب المدارس، تجنباً لوقوع حوادث مرورية، وأيضاً عدم الانشغال عن طريق بأي صورة كانت أو باستخدام الهاتف، حيث تعتبر هذه المخالفة واحدة من أكثر المسببات للحوادث المرورية، والوقوف عند مشاهدة حادث مسافة لا تقل عن خمسة أمتار في الاتجاهين.

