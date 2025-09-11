تعديلات جديدة على اشتراطات بناء السكن الخاص في أبوظبي

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن إجراء حزمة من التعديلات على اشتراطات بناء السكن الخاص، في إطار مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، تماشياً مع «عام المجتمع» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات ويجسّد رؤية القيادة نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وتتضمن التعديلات الجديدة السماح بإضافة جلسة مغلقة مصنوعة من مواد خفيفة في طابق السطح، من دون احتسابها ضمن نسبة البناء، وتقليل الارتداد الأمامي للفيلا إلى 1.5 متر، إلى جانب إمكانية بناء طابق أول أو سرداب لملحق الضيافة بشرط ألا يكون ملاصقاً للسور.

كما تشمل التعديلات استثناء هياكل التظليل من نسبة التغطية الكلية للبناء، والسماح ببناء طابق السطح بنسبة 100% بشرط الالتزام بارتداد 1.5 من جهة الشارع، فضلاً عن السماح بتلاصق الفلل بين القسائم شريطة موافقة الملاك.

وأطلقت الدائرة حملة توعوية تهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بأبرز المبادرات وخيارات التصميم التي تسهم في تعزيز الروابط الأسرية، مثل إتاحة خدمة بناء فيلا إضافية لرعاية الوالدين ضمن قسائم السكن الخاص، ونظام الأجنحة العائلية داخل الفيلا، بالإضافة إلى خدمة تعدد الوحدات السكنية المخصصة للحالات الاجتماعية التي تتطلب حلولاً مرنة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل عبدالله محمد البلوشي، أن التعديلات تأتي ضمن رؤية الدائرة لتعزيز جودة الحياة ودعم التماسك المجتمعي، وقال: «نسعى من خلال هذه التحديثات إلى تلبية احتياجات الأسر بطريقة مرنة وعصرية، تدعم قيم التكافل الاجتماعي وتوفر بيئة سكنية تُرسّخ مفهوم الأسرة الممتدة، كما تنسجم هذه الخطوة مع أهداف عام المجتمع الذي يعزز الروابط داخل الأسر ويدعم في الوقت ذاته الحفاظ على التراث والقيم الأصيلة».

وتواصل دائرة البلديات والنقل جهودها لإطلاق برامج ومبادرات نوعية تدعم نمط الحياة المتوازن والمستدام في إمارة أبوظبي، وتدعم البنية التحتية الاجتماعية بصفتها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة.