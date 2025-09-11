انخفاض تدريجي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة، مع تكوّن سحب ركامية على مناطق مختلفة من الدولة، وتراجع في درجات الحرارة، وسط نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز أن هناك فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ويكون الطقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ونشاط للرياح المثيرة للغبار نهاراً.

وتوقع المركز أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً تدريجياً، بدءاً من غد، ويكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وغائماً جزئياً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً.

وبالنسبة لطقس بعد غد ويوم الأحد المقبل، فيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف وتكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، وسقوط أمطار مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة.