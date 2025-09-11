رئيس الدولة: الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية يقوّض أمن المنطقة واستقرارها

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالدوحة، في زيارة أخوية إلى قطر.

وجدد سموه تأكيده تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد سموه على أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية، ويقوّض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها.

وأشاد سموه في هذا السياق بجهود أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

ورافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل إلى الدوحة، في وقت سابق أمس، في زيارة أخوية إلى دولة قطر الشقيقة، وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة قطر في ختام زيارة أخوية، حيث كان في مقدمة مودعي سموه بمطار الدوحة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من سمو الشيوخ والمسؤولين.

محمد بن زايد:

• الاعتداء يشكّل انتهاكاً لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية.