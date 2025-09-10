انخفاض تدريجي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد، سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة، مع تكون السحب الركامية على مناطق مختلفة من الدولة، وتراجع في درجات الحرارة، وسط نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز أن هناك فرصة لتكون بعض السحب الركامية اليوم الأربعاء شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، فيما يكون طقس غدا الخميس رطبا صباحاً على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ونشاط الرياح المثيرة للغبار نهارا.

وتوقع المركز أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا تدريجياً بدء من الجمعة المقبل، ويكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً.

وبالنسبة لطقس يومي السبت والأحد المقبل، فيكون رطبا صباحاً على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف وتكون بعض السحب الركامية شرقاً،وسقوط أمطار مع نساط حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

