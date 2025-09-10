"الموارد البشرية والتوطين" تضبط 11 مكتباً غير مرخص لاستقدام العمالة المساعدة في العين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط ومخالفة وإغلاق 11 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مدينة العين، بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، وذلك لمزاولتها نشاط استقدام العمالة المساعدة دون الحصول على ترخيص، أو بسبب ممارستها النشاط بتراخيص صادرة من جهات خارج إمارة أبوظبي، ما يعد مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات الجزائية القانونية والإدارية بحق المكاتب المخالفة وتوقيع الغرامات المالية عليها وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية. وثمنت الوزارة جهود سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA، التي قامت بإغلاق المكاتب المخالفة بناءً على التنسيق والتعاون مع الوزارة وهو ما يجسد الشراكة وتكامل الادوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أنها رصدت العديد من الملاحظات المجتمعية حول المكاتب المشار اليها لا سيما من حيث عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسر وأصحاب العمل المتعاملين معها، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة جهودها في متابعة أعمال مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة للتأكد من التزامها بالقانون وضوابط عملها.

ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيرة إلى المخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن التعامل مع (غير المرخصين)، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين الاطلاع على جدول المكاتب المرخصة، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.

كما دعت المتعاملين إلى الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة المساعدة، والتواصل مع الوزارة عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084، مؤكدة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بالقانون واللوائح الناظمة لعملها، وتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، بناء على نموذج الباقات المرنة المعتمد من الوزارة، مشيرة إلى جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.

كما كانت الوزارة أعلنت عن إغلاق 77 حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الجاري بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بعد ان تبين انها غير رسمية وغير حاصلة على ترخيص من الوزارة لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة.