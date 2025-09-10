منصور بن زايد يعزي في وفاة سعيد عامر النيادي

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، العزاء إلى حميد سعيد النيادي، في وفاة والده المغفور له سعيد عامر النيادي، وذلك خلال حضور سموه العزاء بمجلس أم غافة في منطقة العين.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد، عبدالله ومحمد وراشد وعامر.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال العزاء الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان.