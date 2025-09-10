«الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» توعي 10 آلاف عامل في الشارقة

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، فعاليات الدورة الـ14 من حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» في الشارقة، التي استمرت على مدى شهرين، في مختلف مناطق الإمارة، تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بمخاطر التعرّض للحرارة في الصيف، ودعم فئات العمال بالوسائل الوقائية، لتجنب الإنهاك الحراري أو الإصابة بالأمراض الناتجة عنه.

واستهدفت الحملة ميدانياً أكثر من 10 آلاف عامل في ما يزيد على 13 محطة متنوعة، حيث تركزت الأنشطة على محاضرات توعوية بلغات عدة، وإجراء فحوص طبية ميدانية، دعماً للوقاية وتعزيزاً لبيئة عمل صحية وآمنة.

وحرصت الحملة على تقديم خدمات شاملة للعمال، تضمنت فحوص النظر، وضغط الدم، ومستوى السكر، إضافة إلى توزيع مستلزمات وقائية وصحية وغذائية، إلى جانب تقديم إرشادات عملية حول الإسعافات الأولية والتصرف السليم عند التعرّض للإنهاك الحراري.