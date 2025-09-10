وصول طائرة المساعدات الإماراتية التاسعة إلى أفغانستان

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس، عن وصول طائرة مساعدات إنسانية جديدة إلى أفغانستان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد طائرات المساعدات الإماراتية منذ بداية الأزمة إلى تسع طائرات محمّلة بالمواد الإغاثية العاجلة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن الجسر الجوي والبحري الإغاثي من دولة الإمارات لمساندة أفغانستان في التعامل مع تداعيات الزلزال والوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه الظروف الصعبة.

والتقى سفير دولة الإمارات في أفغانستان، عيسى الظاهري، في مطار كابول الدولي، وكيل وزارة إعادة إعمار وتنمية القرى لشؤون التخطيط والسياسات ورئيس لجنة تسلّم وإدارة المساعدات في أفغانستان، مولوي شرف الدين مسلم، وذلك في إطار تعزيز الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الأشقاء في أفغانستان.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات الزلزال، حيث أكّد السفير التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني الصديق حتى يتجاوز هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وقال الظاهري إن دولة الإمارات ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإيوائية عبر جسر جوي وبحري، مشيراً إلى الجهود الخاصة بتوفير المساعدات من السوق المحلية لضمان سرعة وصولها وتغطية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.