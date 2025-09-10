«الموارد البشرية والتوطين» توقّع شراكات رعاية مع 9 شركات كبرى لتعزيز تنافسية سوق العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توقيع اتفاقات رعاية مع تسع شركات كبرى، لدعم مبادراتها الهادفة إلى تعزيز تنافسية وريادة سوق العمل الإماراتي، وضمان رفاهية العمالة.

وتدعم الشراكات فعاليات رئيسة تشمل «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، والمبادرات المخصصة للعمالة خلال المناسبات الوطنية والعالمية.

جرى توقيع العقود خلال حفل أقيم في دبي، حيث مثّل الوزارة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، محمد صقر النعيمي، وضمت قائمة الرعاة شركتَي داماك العقارية، والدار العقارية، بفئة الرعاية الماسية، والمجمع التأميني، وشركة شوبا العقارية بفئة الرعاية البلاتينية، وشركة الاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، ومركز الوثائق الإلكتروني، وشركة الجرافات البحرية الوطنية بفئة الرعاية الذهبية، ومجموعة عبدالواحد الرستماني «رعاية فضية».

وأشاد النعيمي بالتزام الشركات الراعية بمسؤوليتها المجتمعية، مؤكداً اختيارها بناءً على معايير التنافسية والابتكار والحوكمة، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بانضمام مزيد من شركات القطاع الخاص لدعم ريادة سوق العمل.

وأكد مؤسس داماك العقارية، حسين سجواني، أن دعم «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» ينسجم مع رؤية القيادة لتعزيز التنافسية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لاستقطاب الكفاءات.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال في مجموعة «الدار»، بيان الحوسني، إن هذه الجهود تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة مفضلة للعيش والعمل، مشيرة إلى أن أجندة التوطين وتطوير الكوادر الوطنية تقع في صلب أولويات «الدار».

كما أكد ممثلو شوبا العقارية والمجمع التأميني أهمية التعاون مع الوزارة لدعم تنافسية السوق ورفاهية القوى العاملة.