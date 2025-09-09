قرقاش: نقف قلباً وقالباً مع قطر الشقيقة.. وندين الهجوم الإسرائيلي الغادر

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على حسابه على منصة "أكس" أن: "أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلباً وقالباً مع دولة قطر الشقيقة، مدينين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها، ومؤكدين تضامننا الكامل معها في مواجهة هذا الاعتداء".

وختم قرقاش بالقول: "حفظ الله قطر قيادةً وشعباً، وحفظ دول الخليج العربي".