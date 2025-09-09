نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشارك في أعمال القمة الافتراضية لقادة «بريكس»

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، في أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس»، التي افتتحها رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وألقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان كلمة دولة الإمارات، التي نقل خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الدول المشاركة، وتمنياته الصادقة بنجاح أعمال القمة.

وأعرب سموّه عن تقدير دولة الإمارات للجهود الحثيثة التي تبذلها البرازيل في قيادة مجموعة «بريكس» منذ بداية العام، والنتائج المهمة التي حققتها القمة الـ17 للمجموعة التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومَي السادس والسابع من يوليو الماضي، وأكّد سموّه أهمية مجموعة «بريكس» باعتبارها إطاراً فاعلاً للعمل الدولي من أجل تحقيق التنمية لدولها وشعوبها، ودعم الازدهار العالمي المشترك، الذي يمثل نهج دولة الإمارات المتواصل في بناء شراكات اقتصادية وتجارية، تعزز التنمية المستدامة، وتعود بالخير والنماء على جميع دول العالم.

وتم خلال القمة الافتراضية استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث حلول دعم حركة التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، وتعزيز التكامل الاقتصادي عبر إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتحول الرقمي، ودفع عجلة النمو المستدام في الدول النامية.

شارك في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس»، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، ورئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل راما فوزا، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، ورئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، ووزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتور جيديون تيموثيوس.