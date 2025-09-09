أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدد من سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة، كما تسلّم سموه أوراق اعتماد عدد من السفراء المعينين لدى الدولة، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة - خلال مراسم أداء اليمين وتسلّم أوراق الاعتماد، التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي - عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم الجديدة، والتوفيق في توطيد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات فاعلة تعزز المصالح المتبادلة، وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع.

وقد أدى اليمين كل من سفير الدولة المعين لدى المملكة العربية السعودية، مطر سالم علي مران الظاهري، وسفير الدولة المعين لدى الجمهورية العربية السورية، حمد راشد علي بن علوان الحبسي، وسفير الدولة المعين لدى الجمهورية اللبنانية، فهد سالم سعيد ديين الكعبي، وسفير الدولة المعين لدى دولة ليبيا، علي راشد أحمد راشد المزروعي، وسفير الدولة المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خالد عبدالله حميد عبدالله بالهول، وسفير الدولة المعين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، سالم محمد سالم البواب الزعابي، وسفير الدولة المعين لدى مونتينيغرو، خميس راشد أحمد لبصيلي الشميلي، وسفير الدولة المعين لدى جمهورية غينيا بيساو، عبدالله جاسم محمد سيف الشامسي، وسفير الدولة المعين لدى أفغانستان، سيف محمد خلفان بينونة الكتبي.

وعبّر السفراء الجدد عن تقديرهم واعتزازهم بالثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتمثيل دولة الإمارات في الخارج، مؤكدين حرصهم على العمل بإخلاص وجد لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والدول المعينين لديها.

كما تسلّم سموه أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد المعينين لدى الدولة، حيث رحب سموه بالسفراء متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الرامية إلى تعزيز علاقات بلدانهم مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يعود بالخير على الجميع، مؤكداً سموه أن الجهات المعنية في الدولة ستوفر لهم كامل الدعم اللازم، بما يكفل تيسير مهامهم، وتمكينهم من أداء أعمالهم ومسؤولياتهم بنجاح.

وقد تسلّم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية مصر العربية، عصام الدين عبدالحميد عاشور، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية، ماجد ثلجي القطارنة، وسفير جمهورية لبنان، طارق حسن منيمنة، وسفير جمهورية اتحاد ميانمار، كياو كياو مين، وسفير جمهورية صربيا، فالديمير ماريتش، وسفير أوكرانيا، الدكتور أوليكساندر بالانوتسا.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحيات قادة دولهم، وأمنياتهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

حضر مراسم أداء اليمين وتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، ووكيل وزارة الخارجية، عمر عبيد الحصان الشامسي، وعدد من كبار المسؤولين.

رئيس الدولة:

• نهج الإمارات راسخ في بناء شراكات فاعلة تحقق الازدهار للجميع.