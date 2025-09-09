إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم النقل السياحي في دبي

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة، اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم نشاط النقل السياحي في الإمارة، وذلك بموجب القرار الإداري رقم (97) لسنة 2025، استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 لتنظيم نشاط النّقل السياحي في إمارة دبي.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات، في بيان صحافي، أمس، إن الخطوة تهدف إلى توفير منظومة متكاملة للنقل السياحي، تدعم مكانة دبي كوجهة سياحية محلية وعالمية من خلال رفع جودة الخدمات، وتعزيز معايير السلامة والراحة للسياح، وتنظيم القطاع وفق أرقى الممارسات العالمية. كما يأتي هذا التطوير في إطار الحرص على تعزيز جودة الخدمات السياحية والنقل، وتوفير خدمة تنقّل راقية وآمنة، تُظهر مكانة الإمارة عاصمة سياحية عالمية.

وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية لديها تُواصل تطوير خدماتها لتقديم الأساليب الفعالة لقطاع النقل السياحي، التي تلبي تطلعات وطموحات الإمارة، وتحقق أهدافها المنشودة في هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التطوّر والنمو الاقتصادي، في جميع القطاعات، وعلى الأصعدة كافة.

وسيسهم التنظيم الجديد في رفع مستوى الخدمات، وتحسين رحلة السياح في إمارة دبي، التي ستعود بلا شك بالفائدة على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وبموجب النظام الجديد، ستتولى الهيئة مسؤولية إصدار وتجديد تصاريح عمل منشآت النقل السياحي، إضافة إلى تسجيل المركبات السياحية وتجديدها، وكذلك إصدار تصريح مزاولة المهنة لسائقي النقل السياحي، لضمان الامتثال الكامل للاشتراطات التنظيمية والرقابية. وتشمل إجراءات الترخيص تقديم الطلبات عبر قنوات ومراكز الخدمة المعتمدة لدى الهيئة.