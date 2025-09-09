الإمارات تدين حادثة إطلاق النار الإرهابية قرب القدس والهجمات في مالي

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت بالقرب من القدس، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولدولة إسرائيل وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت مراكز أمنية في مناطق جنوب جمهورية مالي، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات من كوادر الأمن.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الهجمات الجبانة، ولجمهورية مالي وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.