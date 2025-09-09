حملة وطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية تحت شعار «لا تتحدّث مع الغُرباء»

أعلنت وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وشركة فيزا العالمية، إطلاق حملة وطنية مشتركة بعنوان «لا تتحدّث مع الغُرباء، نصيحة لكلّ الأعمار»، تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتمكين أفراد المجتمع في دولة الإمارات من حماية أنفسهم من الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

وذكرت الوزارة أن هذا التعاون مع شرطة دبي، وشركة فيزا الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، يُعد مثالاً لتعزيز منظومة العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص في سبيل حماية المجتمع.

وتهدف الحملة الجديدة «لا تتحدّث مع الغُرباء، نصيحة لكلّ الأعمار» للتوعية العامة في وقت يتزايد استهداف المحتالين للمستهلكين عالمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي والهواتف المتحركة، ما يؤكد أهمية الثقافة الرقمية واليقظة، وضرورة حماية العالم الرقمي من خلال خطوات ملموسة.

وأكد نائب مدير الشرطة الجنائية الاتحادية في الوزارة، العميد عبدالعزيز الأحمد، الحرص على تعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق رؤية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الشراكة مع شركة فيزا العالمية وشرطة دبي تجسد التزام الوزارة بتعزيز أمن المجتمع الرقمي والوقاية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، عبر بناء منظومة متكاملة، تعتمد على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، حيث إن حماية العالم الرقمي مسؤولية مشتركة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع كافة، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تعزز قدرتهم على التصدي لمحاولات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، بما يضمن فضاءً رقمياً آمناً وموثوقاً للجميع.

وقالت نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الإمارات، سليمة غوتييفا: «تفخر فيزا بشراكتها مع وزارة الداخلية في هذه الحملة المهمة، لحماية المجتمع ومنظومة المدفوعات في الدولة من الاحتيال والهجمات الإلكترونية، في ظلّ تزايد تعقيدات عمليات الاحتيال، حيث نؤمن بأن تزويد الناس بالمعرفة هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال، ويسعدنا توسيع جهودنا من خلال هذه الحملة الجديدة، ودعم رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد رقمي آمن ومرن وشامل».

وستُنشر الحملة عبر منصّات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلانية الخارجية، باستخدام أسلوب إبداعي يُذكّر الأطفال فيه آباءهم بأهمية البقاء آمنين على الإنترنت.

وتستند حملة «لا تتحدّث مع الغُرباء، نصيحة لكلّ الأعمار» إلى رؤى مُستقاة من الدراسة السنوية التاسعة من فيزا بعنوان «ابقَ آمنًا»، التي تُظهر أن المستهلكين في الإمارات أصبحوا أكثر استباقية في تأمين معاملاتهم الرقمية.