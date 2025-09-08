لانا نسيبة: فلسطين في صلب جهود إحلال السلام في المنطقة وضم الأراضي الفلسطينية خط أحمر

أكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا نسيبة، أن فلسطين تظل في صلب جهود إحلال السلام في المنطقة، وأن ضم الأراضي الفلسطينية خط أحمر. ولا يمكن وضع حد لمعاناة الشعبين إلا بالسعي الجماعي إلى إحلال السلام؛ وذلك بالتوافق على حل الدولتين عن طريق التفاوض.

وجاء تصريحات نسيبة ضمن كلمتها الخاصة خلال النسخة الثانية من منتدى هيلي، والتي كان أبرز ما جاء فيها:

• الافتراضات التي كانت ذات يوم ركائز أساسية للنظام الدولي لم تعد قائمة؛ فالوقوف بلا حراك في أوقات انعدام اليقين لا يجلب الأمان، بل يكشف عن الضعف، ويجعل الآخرين يتخذون القرارات بالنيابة عنك. وقد باتت المؤسسات واهنة، والقواعد تُنتهك. إن الغاية من إعادة ضبط النظام العالمي هي إعادة صياغة النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية.

• تظل فلسطين في صلب جهود إحلال السلام في المنطقة. وقد جاءت الاتفاقيات الإبراهيمية لتؤكد مبدأي التعايش والتكامل؛ لذلك فإن ضم الأراضي الفلسطينية خط أحمر. ولا يمكن وضع حد لمعاناة الشعبين إلا بالسعي الجماعي إلى إحلال السلام؛ وذلك بالتوافق على حل الدولتين عن طريق التفاوض.