الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في مالي

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت مراكز أمنية في مناطق جنوبي جمهورية مالي وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات من كوادر الأمن.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الهجمات الجبانة، ولجمهورية مالي وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين