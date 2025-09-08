«طرق دبي» تنفذ طرقاً داخلية في 8 مناطق سكنية وصناعية

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرقاً داخلية في منطقتَي الخوانيج الثانية (حي التسامح)، وجبل علي الصناعية الأولى.

وتنفِّذ حالياً أعمال طرق داخلية في ست مناطق سكنية، هي: ند الشبا الأولى والثالثة والرابعة، والعوير الأولى، ووادي العمردي، والورقاء، ويبلغ إجمالي أطوال الطرق في المناطق الثماني 103 كيلومترات.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: «يأتي تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية في المناطق السكنية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، لتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، كما تأتي المشاريع في إطار حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق والإنارة، وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية».

طرق مُنجَزة

وأضاف الطاير: «تضمّن المشروع المُنجز في منطقة الخوانيج الثانية (مشروع برنامج الشيخ زايد للإسكان حي التسامح)، تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية، بطول ستة كيلومترات، وتنفيذ طرق لربط المنطقة بشارع عمان والشوارع المحيطة، وتوفير 765 موقفاً جانبياً على الطريق، وتركيب 178 عمود إنارة، وتنفيذ مسار للدرّاجات الهوائية»، مشيراً إلى أن «مشروع الطرق الداخلية المُنجز في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، شمل تنفيذ وصيانة طرق بطول 27 كيلومتراً، وتحويل الدوار على تقاطع شارع الخيل الأول مع شارع 23 إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية لتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتنفيذ سبعة دوارات جديدة في المنطقة لرفع كفاءة الطرق المستخدمة من قبل المركبات الثقيلة في المنطقة، وتعزيز السلامة المرورية، وزيادة السعة المرورية للطرق الشريانية، لاستيعاب 3000 مركبة في الساعة لكل طريق، كما شمل المشروع تنفيذ أعمال إنارة الطرق بطول 42 كيلومتراً».

طرق قيد التنفيذ

وتابع الطاير أن الهيئة تنفّذ حالياً طرقاً داخلية في ست مناطق سكنية لتسهيل حركة تنقل السكان في تلك المناطق، حيث تنفذ طرقاً داخلية في منطقة العوير الأولى بطول 16.5 كيلومتراً، منها طرق بطول خمسة كيلومترات في المشروع السكني لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتنفّذ كذلك طريقاً يربط شارع الإمارات بمنطقة العوير الأولى بطول 7.5 كيلومترات وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقاطعات ودوارات، وحركة التفاف عكسي بالقرب من شارع الإمارات لربط مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بشارع الإمارات، ويسهم تطوير المدخل والمخرج الجديد في زيادة الطاقة الاستيعابية لمداخل ومخارج المنطقة من 1500 مركبة في الساعة إلى 3000 مركبة في الساعة بزيادة نسبتها 100%، مضيفاً أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ مسار إضافي على شارع الإمارات بطول أربعة كيلومترات، يمتد من مدخل منطقة العوير الأولى إلى مدخل إمارة الشارقة، بسرعة 110 كيلومترات في الساعة بطاقة استيعابية قدرها 2000 مركبة في الساعة، وسيسهم هذا المسار في تحسين انسيابية الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 16%، ويُتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2026.

ند الشبا «1» و«3» و«4»

ويتضمن مشروع الطرق الداخلية في مناطق ند الشبا الأولى والثالثة والرابعة، تنفيذ طرق جديدة وإضافة وصلات طرق وإنشاء مسارات للدراجات الهوائية وأعمال الزراعة والمرافق التجميلية، كما يشمل تحسينات على الطرق الحالية ورصف أرصفة مشاة ومواقف بين مناطق الجذب (مدارس، ومراكز تجارية، ومساجد، وحدائق)، ويبلغ إجمالي أطوال الطرق في المناطق الثلاث 32 كيلومتراً، ويبلغ طول أرصفة المشاة ومسار الدراجات الهوائية 15 كيلومتراً.

ويتوقع إنجاز مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الأولى في نهاية العام الجاري، فيما يُنجز المشروع في منطقتي ند الشبا الثالثة والرابعة في الربع الأول من عام 2027.

الورقاء

وتستكمل الهيئة حالياً تنفيذ أعمال طرق في منطقة الورقاء، التي ستنُجز في نهاية العام الجاري، حيث جرى تنفيذ مدخل ومخرج إضافيين لمنطقة الورقاء مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتطوير شارع الورقاء الأولى، وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية بمواصفات خاصة لضمان تقليل الكثافة المرورية، إلى جانب أعمال الإنارة والمواقف، ويخدم المشروع أكثر من 350 ألف نسمة، وسيسهم عند إنجازه في تسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء الأولى، بنسبة 30%، وخفض زمن الرحلة بنسبة 80%، حيث سينخفض من 20 دقيقة إلى 3.5 دقائق، وسيقلل المسافة المقطوعة للرحلات من 5.7 كيلومترات إلى 1.5 كيلومتر.

وادي العمردي

يتضمن مشروع الطرق في منطقة وادي العمردي تنفيذ طرق بطول 15 كيلومتراً، منها توسعة شارع طرابلس مقابل منطقة وادي العمردي بطول أربعة كيلومترات، وتنفيذ طرق داخلية في المنطقة بطول 11 كيلومتراً، كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال رصف بطول 10 كيلومترات، وتركيب 405 أعمدة إنارة، ومواقف جانبية على الطرق الداخلية بسعة 1000 موقف، ويخدم المشروع أكثر من 30 ألف نسمة، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمداخل ومخارج منطقة وادي العمردي، بنحو 3000 مركبة في الساعة، واختصار المسافة المقطوعة من خمسة كيلومترات إلى كيلومتر واحد، ويتوقع إنجاز المشروع في الربع الثالث من عام 2026.

