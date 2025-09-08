سكان الإمارات يشاهدون خسوفاً كلياً لمدة 82 دقيقة

شاهد سكان الإمارات، مساء أمس، ظاهرة خسوف القمر كلياً، حيث كان مرئياً في جميع مناطق الدولة، وظهر القمر باللون الأحمر، وامتد الخسوف لأكثر من خمس ساعات، فيما بلغت مدة الخسوف الكلي 82 دقيقة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، لـ«الإمارات اليوم»، إن سماء الدولة شهدت، مساء أمس، أول خسوف كلي للقمر منذ نحو سبع سنوات، أي منذ الخسوف الكلي الذي شهدته صيف 2018، مشيراً إلى أن الخسوف الكلي الذي سيليه وستشهده الإمارات سيكون في شتاء 2029.

وأضاف: «كانت فرصة مميزة في الإمارات لمشاهدة خسوف قمري كلي مميز، حيث مرّ قرص القمر بالكامل في منطقة ظل الأرض، ما أدى إلى تغير لونه للأحمر، وهو ما يُعرف بالخسوف القمري الكلي»، وكان مرئياً من جميع مناطق الإمارات وأغلب مناطق قارة آسيا والشرق الأوسط.

وأشار الجروان إلى أنه في حال صفاء الجو، وعند أجواء رصد ممتازة بعيداً عن ضوء المدن، يظهر تباين رائع في اللون الأحمر للقمر، ولهذا يعرف كذلك باسم «القمر الدموي» لكنه اسم غير علمي، ويرتبط بأساطير وعقائد، حيث يكتسي وجه القمر باللون الأحمر النحاسي عند تمام الخسوف الكلي، ولفت الجروان إلى أن هذا الحدث يُعد استثنائياً من حيث خصائصه، حيث يُعد من أطول الخسوفات القمرية الكلية في العقد الأخير.

وبالنسبة لطول فترة الحدث، أوضح أن إجمالي الحدث استمر نحو خمس ساعات و27 دقيقة، لكن مرحلة الخسوف الكلي استمرت نحو 82 دقيقة (ساعة و22 دقيقة).

وأكد أن الإمارات كانت في موقع مثالي لمتابعة الظاهرة من بدايتها إلى نهايتها، وكانت مراحل الخسوف القمري الكلي حسب التوقيت المحلي للإمارات، التالي:

19:28 – بداية ظاهرة الخسوف القمري ببداية مرحلة شبه الظل.

20:27 – بداية الخسوف الجزئي.

21:30 – بداية الخسوف الكلي.

22:10 – ذروة الخسوف الكلي.

22:53 – نهاية الخسوف الكلي.

23:56 – نهاية الخسوف الجزئي.

00:55 – (صباح الثامن من سبتمبر) نهاية ظاهرة الخسوف بالكامل مع نهاية مرحلة شبه الظل.