تسيير 3 طائرات تحمل أكثر من 105 أطنان مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

عزّزت قيادة العمليات المشتركة جهودها الإغاثية في أفغانستان، فقد أقلعت، أمس، ثلاث طائرات محملة بأكثر من 105 أطنان من المواد الغذائية لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من أفغانستان.

وفي إطار تنفيذ توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن بدء تجهيز سفينة مساعدات إنسانية عاجلة دعماً للشعب الأفغاني الصديق، ومساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال، وتأتي هذه الجهود ضمن جسر جوي وبحري إغاثي من دولة الإمارات لمساندة أفغانستان في التعامل مع تداعيات الزلزال، والوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه الظروف الصعبة، وتجسد حرص دولة الإمارات على الاستجابة العاجلة لضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات، والتزامها الدائم بمد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.