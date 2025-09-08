الإمارات تتصدر نتائج «تعاونية البريد العاجل الدولي» بذهبية الأداء

حققت دولة الإمارات، ممثلة ببريد الإمارات، إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على المركز الأول في جائزة خدمة العملاء في البريد العاجل الدولي على مستوى العالم، إلى جانب فوزها بالجائزة الذهبية في الأداء لخدمات البريد العاجل الدولي لعام 2024، التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي عبر تعاونية البريد العاجل الدولي.

وجرى تسليم الجوائز خلال الاجتماع الرسمي لانطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ28، الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من الثامن إلى 19 سبتمبر الجاري، ويُعد من أبرز الفعاليات المدرجة على الأجندة الدولية للقطاع البريدي.

ويعكس هذا التتويج العالمي ثمار الرؤية الاستباقية لدولة الإمارات في تطوير منظومة خدمات ذكية ترتقي إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة والموثوقية، ما يعزّز ريادتها في القطاع اللوجستي العالمي.

وحصدت الدولة الجائزة الذهبية بعد تقييم شامل شمل الأداء التشغيلي عبر الشبكات الدولية، ومستوى رضا المتعاملين، وفعالية الاستجابة، ودقة الالتزام بمواعيد التسليم، حيث راوح الأداء بين 95 و98% في مختلف مراحل الخدمة، بدءاً من الاستلام وحتى التسليم النهائي، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع.

كما أكد فوزها بالمركز الأول في جائزة خدمة العملاء، جهود الاستثمار المستمرة في تطوير التجربة الرقمية للمتعاملين، واستحداث قنوات أكثر ذكاءً واستجابة، تضمن تقديم تجربة استثنائية تعكس طموحات الدولة في التميز المؤسسي.

وقال الرئيس المنتدب لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ28 الرئيس التنفيذي لشركة «سفن إكس» (7X)، طارق الواحدي: «يترجم الإنجاز رؤية قيادتنا الرشيدة في تسخير الابتكار لتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً، ويعكس التزامنا المستمر ببناء منظومة بريدية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، ونرى في هذا التتويج انطلاقة جديدة لبريد الإمارات نحو مرحلة أكثر طموحاً، نواصل فيها ترسيخ ريادة الدولة والمساهمة في صياغة مستقبل القطاع البريدي على مستوى العالم، من خلال شراكات مبتكرة، وحلول رقمية مستدامة، وعمليات تشغيلية فائقة الأداء».

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح استراتيجية «رؤية مئوية الإمارات 2071»، في تعزيز تنافسية الدولة عبر تطوير قطاعات حيوية تدعم النمو الاقتصادي، وتخدم أهداف التحول الرقمي والتكامل اللوجستي العالمي.

• %98 نسبة الالتزام في مختلف مراحل الخدمة، بدءاً من الاستلام وحتى التسليم النهائي إلى خدمات ما بعد البيع.