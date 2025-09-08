«الدولي للاتصال الحكومي» يتيح للطلبة عرض أفكارهم أمام خبراء عالميين

يشهد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إطلاق تحدي العلاقات العامة العالمي، الذي يتيح للطلبة فرصة عرض أفكارهم أمام خبراء عالميين، وربط التعليم الأكاديمي بالتجربة العملية العالمية.

ويطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر الجاري أعمال النسخة الـ14 من المنتدى في مركز إكسبو الشارقة، بأجندة غنية تجمع 237 متحدثاً دولياً من قادة حكومات وخبراء عالميين وأكاديميين ورواد فكر وابتكار ضمن برنامج يتجاوز 110 فعاليات، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، ويشمل جلسات نقاشية وخطابات ملهمة وورش عمل متنوعة.

ويركز المنتدى على جودة الحياة باعتبارها أولوية حيوية تشكل جوهر السياسات التنموية وركيزة رفاه الإنسان، ويناقش دور وأهمية الاتصال في تحويل الرؤى التنموية إلى واقع يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومات والجمهور، ويرسخ الشراكة المجتمعية في اتخاذ القرارات.

ويجمع المنتدى نخبة من المتخصصين في مركز إكسبو الشارقة لبحث قضايا إنسانية وتنموية ملحة، ترتبط مباشرة بمسارات جودة الحياة من الأمن الغذائي والصحة والتعليم إلى الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق علاي، إن المنتدى منصة لتجديد الأفكار، وليس فقط استعراض السياسات، ويسعى للتركيز على أصحاب الابتكارات، وإعطاء الجمهور قصصاً مُلهمة وأمثلة عملية، حيث يقدم المبتكرون حلولاً قابلة للتطبيق، بينما تُستكمل أصوات صُنّاع القرار في جلسات أخرى، بهدف تقريب القضايا العالمية للناس من خلال نماذج إنسانية وتجارب عملية.

وأضاف أن المنتدى حقق خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في منظومة الاتصال الحكومي على مستوى إمارة الشارقة، من مجرد «نقل رسائل» إلى بناء ثقة واستراتيجيات تواصل طويلة المدى، كما أسس لثقافة قياس الأثر لا الاكتفاء بالأنشطة الإعلامية، لافتاً إلى أن الاتصال الحكومي في الشارقة أصبح اليوم نموذجاً إقليمياً يحتذى، ونظاماً مؤسسياً متكاملاً.

وأشار إلى أن المنتدى يشهد هذا العام إطلاق نسخة الشارقة من تحدي العلاقات العامة العالمي، حيث يربط التحدي الطلبة محلياً وعالمياً في منافسة على تطوير حملات اتصال حقيقية.