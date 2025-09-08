«الهلال الأحمر» تُسلِّم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية للشعب الأفغاني

قدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الحزمة الأولى من المساعدات الطبية الإماراتية، المخصصة لدعم الشعب الأفغاني الصديق، وتخفيف معاناة المتضررين والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق، أخيراً.

وتأتي المبادرة ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي وجّه بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تأكيداً على النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساندة المتضررين من الكوارث والأزمات، ويجسّد هذا التحرك الميداني حرص الدولة الدائم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أنحاء العالم، انطلاقاً من مبادئها الأصيلة في تعزيز التضامن الإنساني العالمي، ودورها الريادي في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وكان فريق قيادة العمليات المشتركة قد باشر مهامه فور وصوله إلى الأراضي الأفغانية، الأربعاء الماضي، حيث عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الصحية المحلية على إيصال المساعدات وتوزيعها، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الطبي على مواجهة التحديات الناجمة عن الكارثة.