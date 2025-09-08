رئيس الدولة يستقبل زعيم الطائفة الإسماعيلية

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، زعيم الطائفة الإسماعيلية في العالم، الآغا خان رحيم الحسيني.

وتطرق اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ، إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم.

وأشاد الحسيني، خلال اللقاء، بتجربة دولة الإمارات النموذجية الحضارية في التنوّع واحتضان الثقافات وتعزيز قِيَم التعايش في مجتمعها.

كما ثمّن جهود صاحب السموّ رئيس الدولة ومبادراته الخيّرة الداعمة للسلام والتنمية، إضافة إلى نهج سموّه الإنساني الذي يستهدف تحسين نوعية حياة الإنسان والمجتمعات في مختلف مناطق العالم.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للضيف.