إطلاق السوار الرسمي لـ «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية

شهدت الدورة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، التي اختتمت أمس، الإطلاق الرسمي لسوار ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، الذي يمثل شعاراً لهذا الحدث الرياضي العالمي المرتقب.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد زار جناح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، خلال جولة سموّه في معرض الصيد والفروسية، حيث ارتدى السوار في بادرة تؤكد دعمه لهذا الحدث العالمي، ورسالته الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية النشطة، وترسيخ قيم الوحدة والتقارب من خلال الرياضة.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، إن إطلاق السوار الرسمي لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، يُشكل خطوة مهمة ضمن الاستعدادات لهذا الحدث العالمي، الذي يعكس دعم قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة تجمع العالم تحت مظلة الرياضة، وتشجع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط.

وأضاف العواني أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على دعم ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، من خلال توفير التسهيلات والإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الذي يُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتعزيز مشاركة عشاق الرياضة من مختلف الجنسيات، بما يعكس التزام المجلس بتطوير وتفعيل دور الرياضة بوصفها أداة استراتيجية لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز الرياضي، وجسراً للتبادل الثقافي.

ويُعد السوار الرسمي لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 رمزاً للألعاب ورفيقاً للرياضيين والمشاركين والداعمين خلال مراحل التحضير للبطولة متعددة الرياضات، التي تستضيفها أبوظبي في الفترة من السادس إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة آلاف الرياضيين في أكثر من 30 رياضة، لتكون منصة تجمع ثقافات ومجتمعات رياضية متنوّعة من مختلف أنحاء العالم.

وتتسم ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بتنوّع مسابقاتها، التي تشمل مجموعة واسعة من الرياضات الحديثة والتقليدية المستوحاة من التراث الإماراتي، بما يعزّز مكانة أبوظبي وجهة رائدة على الساحة الرياضية العالمية، وملتقى للتبادل الثقافي بين الشعوب.

ولدى انطلاقها ستكون ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أكبر وأشمل فعالية دولية متعددة الرياضات في منطقة الشرق الأوسط، وستضم أكثر من 30 رياضة، مع استقبال أكثر من 25 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، خلال 10 أيام من المنافسات الملهمة.

وتُعد ألعاب الماسترز أكثر من مجرد فعالية رياضية، فهي احتفال بالشغف والقدرة على التحمل، وتجسيد لقيم الوحدة والتواصل، وتعكس كل رياضة روح التحدي والإصرار لدى المشاركين، وتبرز التزامهم وتميزهم في مضمار المنافسة.