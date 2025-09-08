5000 مشارك من 30 دولة بمعرض «الصحة العالمية للتكنولوجيا» في دبي

تنطلق اليوم في دبي فعاليات النسخة الأولى من معرض «الصحة العالمية للتكنولوجيا الصحية» (WHX Tech 2025)، الذي يُعد منصة جديدة لابتكارات الصحة الرقمية.

يُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، إضافة إلى نحو 5000 مشارك من أكثر من 30 دولة.

ويهدف المعرض إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والواقع الافتراضي، والأمن السيبراني، والرعاية الافتراضية في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

وتعد دبي، بفضل مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، المكان المثالي لعرض هذه التقنيات المتطورة وترويجها ضمن أنظمة الرعاية الصحية العالمية.

ويضم المعرض ثلاث منصات مبتكرة: «وورلد إكس» التي تعرض دراسات حالة وتقنيات عالمية، و«فيوتشر إكس» التي تركز على الابتكارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، و«إكسليريت» التي تستضيف أكبر مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية في المنطقة.

ومن أبرز الفعاليات، تقدم شركة «إيفوتيك»، المتخصصة في بناء منصات تتبع المنتجات وتأمين سلاسل التوريد ومقرها دبي، إحدى الفعاليات البارزة التي يحتضنها معرض «WHX Tech»، منصة «تراك فارما» المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لكشف الأدوية المقلدة وتعزيز شفافية سلسلة التوريد في القطاع الصحي.

كما يسلط المعرض الضوء على السيدات الرائدات في مجال الصحة الرقمية من خلال جلسات حوارية وورش عمل، مع التركيز على التحديات المستقبلية التي قد تواجهها التقنيات الرقمية في قطاع الرعاية الصحية.

يُقام المعرض بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية، ما يضمن تماشيه مع أولويات القطاع وتوجهاته المستقبلية.

وتشارك «دبي الصحية» في النسخة الأولى من معرض الصحة العالمية للتكنولوجيا الصحية «WHX Tech 2025»، الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

ويُعد المعرض، الذي تنظمه «إنفورما ماركتس» ويستمر لمدة ثلاثة أيام، منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية في مجال الرعاية الصحية الرقمية.

ويُقام المعرض برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودبي الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويهدف إلى تسريع تبني الحلول الذكية في القطاع الصحي وتعزيز التعاون بين المؤسسات العالمية.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف: إن «مشاركتنا في المعرض تعكس التزامنا بدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتقديم حلول مبتكرة لتحسين تجربة المرضى باستخدام الذكاء الاصطناعي».

من جانبه، أشار المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في «دبي الصحية»، عاطف البريكي، إلى أن المعرض سيشهد عرض مشاريع مبتكرة مثل العلاج بالواقع الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ونظام المراقبة عن بعد للمصابين بالأمراض المزمنة، وكشك التبرعات الذكي لمؤسسة «الجليلة».