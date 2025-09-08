فرصة لسقوط أمطار اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويصبح رطباً ليلاً وصباح غدٍ، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

كما توقّع المركز، في نشرته اليومية، أن تكون الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:08، والثاني عند الساعة 01:32، والجزر الأول عند 19:21، والثاني عند 08:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:02، والثاني عند الساعة 22:24، والجزر الأول عند 16:17، والثاني عند 04:19.