جامعة الفجيرة تسجّل نمواً 18% في أعداد الطلبة 

أعلنت جامعة الفجيرة عن زيادة في أعداد الطلبة المنتسبين للعام الأكاديمي 2025-2026 بنسبة 18%و مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد طرح تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور سليمان الجاسم، أن الإقبال المتزايد يعكس المكانة الأكاديمية المتميزة للجامعة محلياً وإقليمياً، ويعكس جودة برامجها التعليمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، من جانبه أوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور محمد الشامي، أن زيادة أعداد الطلبة تعكس نجاح الجامعة في جذب الطلاب من مختلف التخصصات، ما يعزّز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في الإمارات.