البث المباشر لرصد خسوف القمر الكلي في سماء الإمارات

يقوم مركز الفلك الدولي ببث حي ومباشر لخسوف القمر الكلي الذي تشهده سماء المنطقة مساء اليوم الأحد 07 سبتمبر 2025م، حيث يمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا، ويمكن رؤية أجزاء منه من قارتي أفريقيا وأوروبا. وبالنسبة لشرق العالم العربي سيشرق القمر قبل بداية الخسوف، في حين أنه سيشرق من وسط العالم العربي وهو في المراحل الأولى من الخسوف، أما من غرب العالم العربي فسيشرق القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف.

ويقوم المركز بنقل وقائع الخسوف ببث الصورة مباشرة من خلال أحد تلسكوبات مرصد الختم الفلكي، ومن المتوقع أن يمتد البث المباشر إلى الساعة 11:50 مساء بتوقيت الإمارات. ويمكن متابعة البث من خلال أي من الروابط التالية للمركز على وسائل التواصل الاجتماعي:

وفيما يتعلق بمواقيت الخسوف، سيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 07:28 مساء بتوقيت الإمارات، وسيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 08:27 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 09:31 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 10:12 مساء، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 10:53 مساء، وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 11:57 مساء، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 12:55 من صباح غداً الإثنين بتوقيت الإمارات. وبشكل عام سيكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة من الساعة 08:15 مساء إلى الساعة 12:15 صباحا بتوقيت الإمارات.

وفي العادة لا يختفي القمر أثناء الخسوف الكلي بسبب نفاذ أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها باتجاه القمر فيكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، و يعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي، فكلما ازداد التلوث في الغلاف الجوي قلت الأشعة المنكسرة عن طريقه وبالتالي تقل إضاءة القمر وقت الخسوف ويميل لونه إلى الأحمر الداكن أو البني و في أحيان نادرة قد يختفي القمر تماما مثلما حدث في خسوف 09/12/1992م بسبب انفجار بركان بيناتوبو في الفلبين في يونيو 1991م.

هذا وتبين الصورة الأولى مواعيد الخسوف بالنسبة لبعض المدن العربية، بحيث بأن الحقول الصفراء تعني أن القمر سيكون تحت الأفق في هذه الأوقات بالنسبة للمدينة المبينة، أما الصورة الثانية تبين خارطة العالم موضح عليه المناطق التي يمكنها مشاهدة الخسوف إما بشكل كامل أو بشكل جزئي.