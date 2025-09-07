طقس غائم وفرصة أمطار مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

كما توقع المركز، في نشرته اليومية، أن تكون الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:08، والثاني عند الساعة 01:32، والجزر الأول عند 19:21، والثاني عند الساعة 08:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:02، والثاني عند الساعة 22:24، والجزر الأول عند الساعة 16:17، والثاني عند الساعة 04:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 75 25

دبي 40 31 80 30

الشارقة 40 29 75 30

عجمان 41 30 80 30

أم القيوين 39 30 80 25

رأس الخيمة 41 29 75 25

الفجيرة 36 30 80 50

العـين 43 29 60 20

ليوا 44 30 60 20

الرويس 45 28 60 25

السلع 45 29 50 25

دلـمـا 44 32 70 20

طنب الكبرى 35 31 80 40

طنب الصغرى 35 31 80 40

أبو موسى 36 31 80 40