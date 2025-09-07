رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل البلاد في زيارة عمل

وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة عمل.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في مقدمة مستقبلي أخيه الملك عبدالله الثاني لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وحميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وعدد من كبار المسؤولين.

ويرافق الملك عبدالله الثاني خلال الزيارة، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدد من كبار المسؤولين في الأردن.