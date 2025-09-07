«باركن» تستهدف إضافة 3000 موقف جديد بنهاية العام

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، المهندس محمد عبدالله آل علي، بأن الشركة تخطط لإضافة مواقف جديدة قبل نهاية العام الجاري، لإتاحة المواقف العامة للجمهور في معظم مناطق إمارة دبي، وتسهيلاً للحركة المرورية.

وقال آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا خطة للتوسّع في المناطق الخاصة، لتوفير ما يقارب 3000 موقف قبل نهاية العام الجاري. كما قررنا بناء أربعة مبانٍ متعددة الطوابق في العامين المقبلين، بتصميم موحّد، يُبرز هوية الشركة، ويبيّن أن المبنى مُخصص للمواقف العامة».

وبلغ إجمالي عدد مواقف المركبات في محفظة «باركن» ما يقارب 211 ألفاً و500 موقف بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة زيادة قدرها 6% مقارنةً بـ200 ألف و400 موقف في الربع الثاني من العام الماضي. وقال إن هذا النمو جاء مدفوعاً بالإضافات الجديدة إلى محفظة الشركة من مواقف المركبات العامة ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين.

وارتفع عدد مواقف المركبات العامة في نهاية الربع الثاني بواقع 11 ألفاً و700 موقف، فيما شهدت المنطقة C (مواقف المركبات الجانبية) الزيادة الكبرى بإضافة 7800 موقف، في حين شهدت المنطقة D (مواقف الساحات) إضافة 3800 موقف جديد. وسجل قطاع مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق استقراراً عند 3200 موقف في الربع الثاني من العام الجاري. كما تمت إعادة مبنى مواقف متعددة الطوابق في منطقة الرقة إلى العمل في يوليو الماضي، ما سيتيح الوصول إلى 440 موقفاً.