بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تواصل جسرها الجوي إلى أفغانستان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصلت قيادة العمليات المشتركة تسيير الطائرات الإغاثية إلى أفغانستان، حيث أقلعت أمس طائرة محملة بـ40 طناً من المواد الغذائية والإيوائية لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد. ووجه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتسيير سفينة مساعدات إنسانية عاجلة محملة بالمواد الغذائية والإيوائية والطبية، دعماً للشعب الأفغاني الصديق، ومساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال. وكان فريق قيادة العمليات المشتركة قد باشر مهامه في أفغانستان فور وصوله الأربعاء الماضي، لدعم ومساندة المتضررين من آثار الزلزال، حيث تأتي هذه الجهود ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، وتجسيداً لحرصها الدائم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

ويواصل فريق من قيادة العمليات المشتركة مهامه الإنسانية دعماً ومساندة للمتضررين جراء الزلزال، الذي ضرب المناطق الشرقية من أفغانستان.

وفي إطار الجسر الجوي الإنساني الذي سيرته دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الشعب الأفغاني الصديق، جرى تسليم 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وخيام الإيواء، وتوزيعها على المستحقين في منطقة كونار بأفغانستان، وذلك للتخفيف من آثار الزلزال على العائلات المنكوبة.

وتأتي هذه الجهود ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، وتجسيداً لحرصها الدائم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أنحاء العالم المختلفة.

وكان الفريق قد باشر مهامه الإنسانية والإغاثية في أفغانستان فور وصوله يوم الأربعاء الماضي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد.