«دفاع مدني دبي» تحتفل بتخريج 100 منتسب

احتفلت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي بتخريج 100 منتسب من الدورة التأسيسية للإطفاء رقم 45، بحضور نائب القائد العام للدفاع المدني - دبي، اللواء جمال بن عاضد المهيري، وذلك في مقر أكاديمية الدفاع المدني.

وأكد المهيري أن الدفاع المدني بدبي حريص على استدامة التدريب والتأهيل لعناصره كافة، ضمن خططه المستمرة لتطوير القدرات المهنية، وتعزيز الكفاءات الوطنية، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات في كل الأوقات.

وأضاف أن جاهزية فرق الدفاع المدني تسهم في تعزيز منظومة الوقاية والسلامة العامة، التي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً وسلامة، ومن خلال العمل بفعالية وكفاءة عالية للإسهام بدور ملموس في تعزيز جودة حياة مجتمع دبي بخدمات استباقية مبتكرة ومستدامة.

وشملت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مجالات الإطفاء والإنقاذ والتعامل مع المواد الخطرة ومختلف حالات الكوارث، ما مكّن الخريجين من اكتساب مهارات متقدمة للاستجابة السريعة للطوارئ، والحد من آثار الحرائق والحوادث، وتقليل المخاطر الناجمة عنها إلى أدنى مستوياتها، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

